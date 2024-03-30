Napoli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLİ - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
NAPOLİ - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Napoli, ligde oynadığı son maçta Inter deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Atalanta ise deplasmanda karşılaştığı Juventus ile 2-2 berabere kalmıştı.
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