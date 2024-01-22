Napoli - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Suudi Arabistan'da düzenlenen İtalya Süper Kupası finalinde Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:15
Napoli - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Süper Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Suudi Arabistan'da Walter Mazzarri'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLİ - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Awwal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

NAPOLİ - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, yarı finalde karşılaştığı Lazio'yu 3-0 mağlup etmişti.

Napoli ise Fiorentina'yı 3-0 ile geçerek finale çıkmıştı.


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