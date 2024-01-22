Napoli - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Suudi Arabistan'da düzenlenen İtalya Süper Kupası finalinde Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İtalya Süper Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Suudi Arabistan'da Walter Mazzarri'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLİ - İNTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Al-Awwal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NAPOLİ - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Inter, yarı finalde karşılaştığı Lazio'yu 3-0 mağlup etmişti.
Napoli ise Fiorentina'yı 3-0 ile geçerek finale çıkmıştı.
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