2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Napoli şampiyonluğunu taçlandırdı! Napoli 3 - 1 Inter (Maç sonucu)

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun oynamadığı maçta Inter, Napoli'ye 3-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 21:53
Napoli şampiyonluğunu taçlandırdı! Napoli 3 - 1 Inter (Maç sonucu)
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-1'lik skorla kazandı.

Inter, 41. dakikada Roberto Gagliardini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Napoli, 67. dakikada Andre Franck Zambo Anguissa ile öne geçti. Inter, 82. dakikada Romelu Lukaku ile eşitliği sağladı. Napoli'yi öne geçiren golü 85. dakikada Giovanni Di Lorenzo kaydetti. Gianluca Gaetano, 90+5'te skoru belirleyen golü kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi tarafından dinlendirildi.

Şampiyon Napoli, bu sonuçla puanını 86'ya yükseltti. Inter ise 66 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Inter, Atalanta'yı ağırlayacak.


napoli serie a inter

İlgili Haberler

Borussia Dortmund şampiyonluğa çok yakın! Augsburg 0 - 3 Borussia Dortmund (Maç sonucu)

Borussia Dortmund şampiyonluğa çok yakın! Augsburg 0 - 3 Borussia Dortmund (Maç sonucu)
Şampiyon galibiyet serisine devam etti! Manchester City 1 - 0 Chelsea (Maç sonucu)

Şampiyon galibiyet serisine devam etti! Manchester City 1 - 0 Chelsea (Maç sonucu)
Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı

Manchester City, şampiyonluk kupasını kaldırdı

En Çok Okunan Haberler