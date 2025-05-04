Napoli, şampiyonluk yarışında hata yapmadı!
İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Napoli, deplasmanda Lecce'yi 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Napoli, Lecce'ye konuk oldu.
Ettore Giardiniero Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Napoli 1-0 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Raspadori kaydetti.
Bu sonucun ardından Napoli, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. (3B, 6G)
Lecce, ise ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet alamadı. (4B, 8M)
Antonio Conte'nin ekibi Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaparak 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Inter'e 6 puan fark atarak şampiyonluk yarışında avantaj sağladı.
Lecce ise 27 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Napoli, Genoa'yı konuk edecek. Lecce, Hellas Verona deplasmanına gidecek.
Etiketler: #napoli #İtalya Serie A #Lecce
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