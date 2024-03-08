Napoli - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında sahasında Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:34
Napoli - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 28. hafta heyecanı başlıyor.

Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, sahasında Ivan juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLI - TORINO MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

NAPOLI - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniel Orsato'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Napoli, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etmişti.

Torino ise sahasında Fiorentina ile 0-0 berabere kalmıştı.


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