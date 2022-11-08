Napoli'den Kim Min-Jae kararı! Sadece 3 ay oldu...
Sezon başında Fenerbahçe’den Serie A ekibi Napoli’ye transfer olan ve şimdiye dek performansıyla lige damga vuran Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae performansıyla adından söz ettiriyor. İtalyan ekibi Güney Koreli futbolcuyu elinden kaçırmamak için sözleşme çalışmalarına başladı.
İtalyan basını, Napoli'nin Kim Min Jae'nin sözleşmesindeki 50 milyon euroya serbest kalır maddesini yükseltip, oyuncunun maaşına da iyi bir zam yapmayı planladığına yer verdi.
Serie A'da Napoli formasıyla 11 maça çıkıp 2 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde de tüm maçlarda oynayan Güney Koreli futbolcu geride kalan iki ayda da ayın futbolcusu seçilmeyi başardı.
Geçtiğimiz günlerde Corriere dello Sport'a röportaj veren Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Kim Min-Jae ile ilgili ''Bu yaz transfer sürecinde ona sıkı sıkı sarıldık. Onun çok dikkatli oluşu ve sahadaki hızı beni çok etkiledi. Onu transfer etmemizde bunların etkisi büyük oldu.Takımda büyük bir etki yarattı ve hemen uyum sağladı. Bütün bunlar için Spaletti'ye de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor'' ifadelerine yer verdi.
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