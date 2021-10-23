Antrenmanda sakatlanan Bakasetas'ın durumu maç saatinde belli olacak

Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas, dün gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından MR'a girdi. Yunan oyuncunun durumu maç saatinde netleşecek.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 11:13
Antrenmanda sakatlanan Bakasetas'ın durumu maç saatinde belli olacak
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61saat'in haberine göre, Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Bakasetas dün gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşadı.

Kritik Göztepe mücadelesi öncesi adelesinde gerilme yaşayan Bordo Mavililerin süper yıldızı MR’a girdi. 

Hafif ağrıları bulunan Bakasetas, sağlık kurulu ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda son dakikada İzmir kafilesine dahil edildi.

Bakasetas’ın durumu maç saatinde belli olacak.


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