Ne maaş ne bonservis: Osimhen transferindeki en büyük engel ortaya çıktı!

Victor Osimhen'in yeni sezonda formasını giyeceği takım büyük bir merakla beklenirken, Galatasaray da Nijeralı golcü için temaslarına devam ediyor.

Osimhen'in Al-Hilal'i reddetmesinin ardından İngiltere Premier Lig kulüplerinin yarışa dahil olmasına rağmen Galatasaray iyimserliğini koruyor.

Sky Sport'un haberinde Galatasaray, Victor Osimhen'e 15-20 milyon Euro dolaylarında yıllık net maaş teklif ettiği yazıldı.

Habere göre Osimhen transferinde Galatasaray'ın önündeki en büyük sorun oyuncunun çıkış bedelinin ödeme planı.

Napoli'nin 75 milyon Euro'yu mümkün olduğunca az taksitle istediği vurgulandı.



