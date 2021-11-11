Netflix, Fatih Terim belgeselinin tarihini açıkladı
Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanacak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin ilk gösterim tarihi açıklandı.
Galatasaray’ın Mağazıcılık AŞ’den sorumlu yöneticisi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin Ocak'ta Netflix'te yayınlanacağını açıkladı.
Galatasaray Kulübü'nün Kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Tanrıverdi, Fatih Terim ile ilgili kendilerinin hazırladıkları ürün koleksiyonunun da aynı dönemde satışa sunulacağını belirtti.
Ünlü dizi ve film platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te” ifadelerini kullanmıştı. Sarı kırmızılı teknik direktör de bu tweeti alıntılayarak şu yanıtı vermişti: "Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz…"
Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te.— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021
Çekimlerinin Adana, İstanbul ve İtalya‘da gerçekleştirildiği ileri sürülen belgeselde Fatih Terim ile birlikte çalışan Galatasaray'ın efsane futbolcularının da bu projede yer alacağı ifade edildi.
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