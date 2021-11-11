Netflix, Fatih Terim belgeselinin tarihini açıkladı

11 Kasım 2021 Perşembe, 09:29

Galatasaray’ın Mağazıcılık AŞ’den sorumlu yöneticisi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Fatih Terim'in hayatının anlatıldığı belgeselin Ocak'ta Netflix'te yayınlanacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün Kasım ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Tanrıverdi, Fatih Terim ile ilgili kendilerinin hazırladıkları ürün koleksiyonunun da aynı dönemde satışa sunulacağını belirtti.

Ünlü dizi ve film platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te” ifadelerini kullanmıştı. Sarı kırmızılı teknik direktör de bu tweeti alıntılayarak şu yanıtı vermişti: "Kameraları, ışıkları hazırla @netflixturkiye başlıyoruz…"

Topun olduğu yerde pozisyon aldık, bekliyoruz @fatihterim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix’te. — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021

Çekimlerinin Adana, İstanbul ve İtalya‘da gerçekleştirildiği ileri sürülen belgeselde Fatih Terim ile birlikte çalışan Galatasaray'ın efsane futbolcularının da bu projede yer alacağı ifade edildi.