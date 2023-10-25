Newcastle United - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Salih Özcan'ın takımı Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, kendi sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNİTED - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James' Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Newcastle United, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'i 4-1 mağlup etmişti.
Borussia Dortmund ise kendi sahasında konuk ettiği Milan ile 0-0 berabere kalmıştı.
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