Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

Newcastle United - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Salih Özcan'ın takımı Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:23
Newcastle United - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, kendi sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

NEWCASTLE UNİTED - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNİTED - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Newcastle United, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'i 4-1 mağlup etmişti.

Borussia Dortmund ise kendi sahasında konuk ettiği Milan ile 0-0 berabere kalmıştı.


Salih Özcan Borussia Dortmund Newcastle United uefa şampiyonlar ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Bundesliga'da Borussia Dortmund'a tek gol yetti!

Bundesliga'da Borussia Dortmund'a tek gol yetti!
Borussia Dortmund evinde kazanmasını bildi!

Borussia Dortmund evinde kazanmasını bildi!
Borussia Dortmund'dan Mergim Berisha'ya kanca

Borussia Dortmund'dan Mergim Berisha'ya kanca

En Çok Okunan Haberler