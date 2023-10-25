Newcastle United - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:23

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:23

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, kendi sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

NEWCASTLE UNİTED - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNİTED - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?



Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Newcastle United, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'i 4-1 mağlup etmişti.

Borussia Dortmund ise kendi sahasında konuk ettiği Milan ile 0-0 berabere kalmıştı.