Nigel Hayes-Davis'ten Panathinaikos'a ret!

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transfer gündemine dair iddialara sert yanıt verdi.

Giannakopoulos, Nigel Hayes-Davis transferiyle ilgili konuşurken, Jonas Valanciunas ve Guerschon Yabusele isimlerine de değindi.

Panathinaikos'un transfer politikasına yönelik sosyal medyada yapılan eleştirilere tepki gösteren Giannakopoulos, yeşil-beyazlıların Hayes-Davis için en iyi teklifi yaptığını, ancak transferin başka nedenlerle gerçekleşmediğini ifade etti. Ayrıca Valanciunas ve Yabusele için de anlaşmaların hazır olduğunu, fakat oyuncuların NBA'den ayrılmadığını vurguladı.

"İMZALAR MASADAYDI"

Giannakopoulos'un paylaşımında öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Avrupa'nın en büyük bütçesine sahip olacaksın… Tüm oyuncularını yüzde 200-300 zamla iki ve üç yıllık sözleşmelerle yenileyeceksin… İlk yılında son sıradan gelip EuroLeague'i kazanan antrenörü kilitleyeceksin… Çekmecende Valanciunas ve Yabusele'nin imzaları olacak… Hayes-Davis için en iyi teklifi yapacaksın ama başka nedenlerle 'hayır' cevabı alacaksın… Buna rağmen bazı Panathinaikos siteleri ya da sosyal medyadaki kişiler, taraftarı kandırdığını söyleyecek."