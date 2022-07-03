Nihat Kahveci'den Cenk Tosun analizi!

03 Temmuz 2022 Pazar, 12:59

Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ilgili geri sayıma geçen Beşiktaş, Cenk Tosun'u transfer etti. Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Cenk Tosun ile ilgili görüşlerini paylaştı. TRT Spor'a konuşan Kahveci, Tosun'un sık sakatlandığı yönündeki eleştirileri de yorumladı.

Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların yeni transferiyle ilgili olarak, "Cenk Tosun, Sergen Hoca döneminde de geldi. Sakatlanana kadar görevini iyi yaptı. Çok iyi rakamlara ulaştı. Sadece gol atması önemli değil. Her yerde oynuyor. Çok iyi bir alternatif olacak. İngiltere'ye gittiğinden beri oynamıyor diyorlar. Öyle bir fiziksel yapısı var ki Everton'da oynamıyor ama milli takıma geliyor 1 maç oynuyor, herkesten daha çok koşuyor. Kişilik, karakter ve profesyonelliğine hayran olduğum bir oyuncu. Beşiktaş'ta yaptıkları ortada" ifadelerini kullandırdı.

"OYNARSA GOLLER ATAR"

Fikret Orman dönemine gönderme yapan Kahveci, "Cenk Tosun, giderken de Beşiktaş'a ciddi para kazandırdı. O para nasıl kullanıldı o dönemde bilemiyorum. O dönemle ilgili sıkıntılar ve araştırmalar var. Çok büyük bir para. Ülkemizden birini 25 milyon Euro'ya yollamak kolay değil. Fiziksel olarak eksik diyebilirler. Ama Cenk öyle bir oyuncu değil gözümde. Çok yararlı olacak" diye konuştu.

Kendisinden örnek vererek Cenk Tosun'un sakatlığıyla ilgili değerlendirme yapan Kahveci golcü ismin yarar sağlayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Cenk, çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Bir futbolcunun yaşayabileceği en ağır sakatlıktır. Minimum 6 ay gerekiyor. Bir de toparlamak için zaman lazım. Yani ediyor 1 sene. Sen orayı toparlarken vücudunun başka yerlerde deformeler oluyor. Başka yerlerde ağrıların oluyor. Bunları yaşayabilir. Dizin, eskisi gibi olmuyor. Allah'ın verdiği dize tekrar sahip olamıyorsun. Her sıçradığında beyninde bir 'acaba' kalıyor. Bütün maçlarda oynamasa bile elinden geleni yapar, gol ve goller atar. Hocanın sistemini bilemem. Oynarsa gol ve goller atar. Hep de attı."

"YUVANA HOŞ GELDİN"

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 145 maçta görev yapan Cenk Tosun 67 gol atarken 14 de asist yaptı. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 145 maçta görev yapan Cenk Tosun 67 gol atarken 14 de asist yaptı. Teknik direktör Valerien Ismael'in de Tosun'u istediği ifade ediliyor.

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'un transferi sonrasında paylaşılan videoda, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" ifadeleri kullanıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cenk Tosun ile 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.

"YUVAMA GELDİM"

Üçüncü kez Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun, transfer sonrasında açıklamalar yaptı.

Tosun, siyah-beyazlılara dönüşü için şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün herkes evine döner... Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, tek gayesi başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi. Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim.

Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması… Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner."