Nihat Kahveci’den Cyle Larin Açıklaması: Acilen çözülmeli
Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını yorumlayan Nihat Kahveci, siyah beyazlı takım ile sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin’in durumunu değerlendirdi.
Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, TRT Spor’da Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi.
Karşılaşmayı yorumlayan Kahveci, “Muhteşem bir atmosfer olacağı belliydi ama bu sahanın içerisinde ne kadar etki etti? Kazanmak için pozisyona girmen lazım, Beşiktaş pozisyona girdi, 2 tane direkten döndü. İkinci yarıda bir baskı kurdu. Önder Hoca, Çaykur Rizespor maçındaki oyundan etkilenmiş ki, kampta da denendiği söylediği 3-4-3, 3-4-2-1 oynadı. 45 dakikalık ilk yarı Beşiktaş'a baktığımızda, evet pozisyonlar var ama beklenti altında kaldı. Özellikle savunma anlamında. Önder Hoca istediğini alamayınca 4'lü savunmaya döndü, bence doğrusunu yaptı” diye konuştu.
CYLE LARIN’İN DURUMU
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı futbolcu Cyle Larin’i değerlendiren Kahveci, “Larin uzun bir yolculuktan geldiği için sonradan oyuna girdi. Larin bildiğimiz Larin, pozisyona girdi ama son vuruşlarda etkisiz kaldığını gördük. Transferi konuşuluyor, kontratının uzatılıp uzatılmayacağı konuşuluyor, taraftarlar da Larin'in istediği parayı bildikleri için bir acaba ile bakıyor. Ufak da protesto oluyor. İçerideki Kayseri maçında da topu kaptırdıktan sonra gol olduğu için bayağı bir protesto edilmişti. Larin'in durumu bir an önce çözülmesi lazım, kalacaksa kalsın, kalmayacaksa da yolu açık olsun. Bu süreçler ne kadar uzarsa hem futbolcu, hem de takımın içindeki diğer futbolcular için kötü oluyor” ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda 23 gol ile tarihe geçti
- Cyle Larin: Beşiktaş'ta yeni bir şampiyonluk kazanmaya odaklandım
- Beşiktaş'tan Cyle Larin açıklaması: Şartlarımıza uyarsa kalacak
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Yemeksepeti emekçileri 7 gündür direniyor
- Mahsun Kırmızıgül'den zamlara türkülü tepki
- Londra toplantısında dikkat çeken ayrıntı
- Gündemi sarsan Fatih Terim iddiası
- 'Bazı bölgelerde hala elektrik yok'
- Öztrak: Isparta kaderine terk edildi
- Türkiye-İsrail ilişkilerinde engeller aşılabilecek mi?
- Yandaş şirketler tarafından ödenmemiş
- Motorine dev zam!
- Facebook ve Instagram kapatılabilir