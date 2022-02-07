Nihat Kahveci’den Cyle Larin Açıklaması: Acilen çözülmeli

07 Şubat 2022 Pazartesi, 17:45

Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, TRT Spor’da Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi.

Karşılaşmayı yorumlayan Kahveci, “Muhteşem bir atmosfer olacağı belliydi ama bu sahanın içerisinde ne kadar etki etti? Kazanmak için pozisyona girmen lazım, Beşiktaş pozisyona girdi, 2 tane direkten döndü. İkinci yarıda bir baskı kurdu. Önder Hoca, Çaykur Rizespor maçındaki oyundan etkilenmiş ki, kampta da denendiği söylediği 3-4-3, 3-4-2-1 oynadı. 45 dakikalık ilk yarı Beşiktaş'a baktığımızda, evet pozisyonlar var ama beklenti altında kaldı. Özellikle savunma anlamında. Önder Hoca istediğini alamayınca 4'lü savunmaya döndü, bence doğrusunu yaptı” diye konuştu.

CYLE LARIN’İN DURUMU

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı futbolcu Cyle Larin’i değerlendiren Kahveci, “Larin uzun bir yolculuktan geldiği için sonradan oyuna girdi. Larin bildiğimiz Larin, pozisyona girdi ama son vuruşlarda etkisiz kaldığını gördük. Transferi konuşuluyor, kontratının uzatılıp uzatılmayacağı konuşuluyor, taraftarlar da Larin'in istediği parayı bildikleri için bir acaba ile bakıyor. Ufak da protesto oluyor. İçerideki Kayseri maçında da topu kaptırdıktan sonra gol olduğu için bayağı bir protesto edilmişti. Larin'in durumu bir an önce çözülmesi lazım, kalacaksa kalsın, kalmayacaksa da yolu açık olsun. Bu süreçler ne kadar uzarsa hem futbolcu, hem de takımın içindeki diğer futbolcular için kötü oluyor” ifadelerini kullandı.