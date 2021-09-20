Nihat Özdemir Şenol Güneş'in tazminatını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz için düzenlenen imza töreninde Şenol Güneş'in alacağı tazminat bedeliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 18:44
Nihat Özdemir Şenol Güneş'in tazminatını açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Ay-yıldızlıların eski çalıştırıcısı Şenol Güneş'in tazminatının yarısını alarak ayrıldığını söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili; "Şenol Güneş ile de oturup konuştuğumuzda sözleşmesinde hak ettiği tazminatın yarısından daha az bir rakamda anlaştık ve sözleşmemizi sonlandırdık." dedi.


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