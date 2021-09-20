Nihat Özdemir Şenol Güneş'in tazminatını açıkladı!

20 Eylül 2021 Pazartesi, 18:44

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Ay-yıldızlıların eski çalıştırıcısı Şenol Güneş'in tazminatının yarısını alarak ayrıldığını söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili; "Şenol Güneş ile de oturup konuştuğumuzda sözleşmesinde hak ettiği tazminatın yarısından daha az bir rakamda anlaştık ve sözleşmemizi sonlandırdık." dedi.