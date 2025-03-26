Nijerya golü 90'da yedi: Victor Osimhen maç sonu tepki gösterdi!
Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde karşılaştığı Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaraylı Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından sinirlerine hakim olamadı.
Nijerya ile Zimbabve, Dünya Kupası Elemeleri maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede Nijerya'yı Osimhen 74. dakikada öne geçirirken, Zimbabve ise 90. dakikada Tawanda Chirewa'nın golüyle beraberliği yakaladı.
Zimbabve'nin attığı bu gol sonrası Osimhen yedek kulübesinde adeta yığıldı kaldı. 87.dakikada oyundan çıkan Nijeryalı yıldızın maçın bitmesiyle birlikte sinirlerine hakim olamadığı görüldü.
OSIMHEN'DEN BÜYÜK TEPKİ
Son düdükle birlikte sahaya giren Osimhen, takım arkadaşlarına sitem etti.
Sakinleştirilmeye çalışılan Osimhen daha sonra soyunma odasının yolunu tuttu.
Victor Osimhen visibly frustrated after the Zimbabwe game. #SuperEagles pic.twitter.com/PG5OIylsAj— Soccernet.ng (@soccernet_ng) March 25, 2025
Etiketler: #victor osimhen #Nijerya #Zimbabve #Dünya Kupası
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