Nijeryalı futbolcudan Osimhen itirafı: 'Başka takımda görmek istemiyorum'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 17:13

Güncelleme: 17.03.2025 - 17:13

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için kaynak arayışını sürdürürken Nijerya Milli Takımı Kaptanı William Troost-Ekong, milli takımdan arkadaşı Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalar da bulundu.

"CHELSEA TARAFTARI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Kariyerini Suudi Arabistan Ligi Al-Kholood'da sürdüren 31 yaşındaki stoper William Troost-Ekong, talkSPORT'a yaptığı açıklamada, "Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum. Ancak aynı zamanda tüm üst düzey takımlarla görüşmeler yaptığını da biliyorum. Ne seçeceği ona kalmış. Her takıma uyum sağlayacaktır. Liverpool'un gelecek sezon yeni bir forvet almaktan bahsettiğini biliyorum. Göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"YA GALATASARAY YA DA PREMIER LİG'DE GÖRMEK İSTİYORUM"

Osimhen'i Galatasaray ya da Premier Lig dışında bir yerde oynarken görmek istemediğini söyleyen Ekong, "Galatasaray'a gittikten sonra her şeyin Osimhen için çok iyi gitti. Onu önümüzdeki sezon Galatasaray ya da Premier Lig dışında başka bir yerde oynarken görmek istemiyorum" dedi.

"PREMIER LİG'E UYGUN"

Osimhen'nin özelliklerinden bahseden Ekong, "En çok çalıştığı kısım bitiricilik. Nitelikleri, azmi, her topu kovalaması... Havada toplarında inanılmaz. Ona havadan top atarsanız mutlaka yakalar ve değerlendirir. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya olursa veya kanatlardan içeri orta açarsanız mutlaka gol atar. Direkt bir oyuncu. Bu yüzden Premier Lig'e uygun olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.