Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde Emir Aşarı lider!

11 Ekim 2022 Salı, 12:30

Almanya’daki Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde mücadele eden başarılı pilot Emir Aşarı, sezonun yedinci yarışında yaşadığı şanssızlıklara karşın ikinci sırada finiş gördü ve şampiyonada liderliğe yükseldi.

Tezmaksan ve Crawler desteği ile mücadele eden Emir Aşarı’nın sezonun yedinci yarışındaki partnerleri Andrew Engelmann ve Frédéric Yerly oldu. Aşarı’nın şampiyonadaki en yakın rakibinin illegal motor kullandığı belirlendi ve yarıştan ihraç edildi.

Sıralama turlarında VW Golf TCR'ı ilk sıranın sahibi olan ekip, yarış içinde diferansiyel arızası ve motorda güç kaybı sorunlarıyla boğuştu. Buna karşın aracın direksiyonuna son geçen isim Emir, ikinci olmayı başardı. Bu podyumla şampiyona için değerli puanlar kazanan Emir Aşarı ve ekibi, sezonun son iki yarışı öncesinde TCR araçlarının yarıştığı SP3T klasmanında 6 puanla lider konumda bulunuyor.