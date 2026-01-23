Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.01.2026 22:35:00
Güncellenme:
Nwakaeme'den geleceği için açıklama!

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Papara Park'ta Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Bordo-Mavililer adına üç puanın önemine vurgu yapan Nwakaeme, "Kazandık, mutluyuz. Takım mutlu, Trabzon mutlu. 3 puanı aldığımız zaman biz de çok mutlu oluyoruz, şehrimiz de mutlu oluyor" sözleriyle galibiyetin camia üzerindeki etkisini dile getirdi.

Geleceğiyle ilgili çıkan haberlere de değinen deneyimli futbolcu, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Hâaa sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Burada kararları hocamız ve başkanımız verecek. Günün sonunda ne olacaksa olsun, kalsam da gitsem de hep birlikte göreceğiz."

