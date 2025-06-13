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Obradovic'ten tarihi başarı: 43. kupa!

Obradovic'ten tarihi başarı: 43. kupa!

13.06.2025 10:19:00
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Haber Merkezi
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Obradovic'ten tarihi başarı: 43. kupa!

Belgrad'da Buducnost'u 90-75 mağlup eden Partizan, seriyi 3-1 kazanarak 2024-25 Adriyatik Ligi şampiyonu oldu. Zeljko Obradovic, bu zaferle kariyerinin 43. kupasına ulaştı.

2024-25 Adriyatik Ligi şampiyonu Partizan oldu! Belgrad Arena'da kapalı gişe oynanan final serisinin dördüncü maçında Partizan, Buducnost VOLI'yi 90-75 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve kupaya uzandı.

Bu galibiyetle Partizan, Adriyatik Ligi'ndeki 8. şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlı ekip, daha önce ezeli rakibi Kızılyıldız ile paylaştığı "en çok şampiyonluk" unvanının artık tek başına sahibi konumunda.

Finalin dördüncü maçında Partizan'da beş oyuncu çift haneli skor üretti. Sterling Brown ve Brandon Davies 18'er sayıyla ön plana çıkarken, Carlik Jones 17 sayı ve 9 asistle etkili bir performans sergiledi. Isaac Bonga ve Gabriel Iffe Lundberg ise 13'er sayıyla katkı verdi.

Maçın en skorer ismi ise Buducnost cephesinden 23 sayı kaydeden Yogi Ferrell oldu.

OBRADOVIC'TEN 43. KUPA!

Partizan'ın efsanevi başantrenörü Zeljko Obradovic, bu zaferle birlikte kulüp kariyerindeki 43. kupayı kazandı. Avrupa basketbol tarihine damga vuran, geçmişte Fenerbahçe'yi de çalıştıran Obradovic'in kariyerinde şu başarılar yer alıyor:

9 EuroLeague

2 Saporta Kupası

11 Yunanistan Ligi

4 Türkiye Ligi

7 Yunanistan Kupası

3 Türkiye Kupası

3 Cumhurbaşkanlığı Kupası

2 Adriyatik Ligi

1 Yugoslavya Ligi

1 Yugoslavya Kupası

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