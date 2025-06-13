Uğurcan Çakır için 3 kulüp yarışıyor!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın talipleri artıyor. Yönetim, Monaco'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi bekletirken önce Arda Turan'ın yeni takımı Skhaktar Donetsk son olarak da Burnley transfer yarışına dahil oldu.

Premier Lig'e yeni yükselen İngiliz ekibinin girişimlere başladığı belirtilirken Trabzonspor yönetimi, transfer yarışını lehine kullanarak Uğurcan'dan en az 15 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

29 yaşındaki oyuncu da kulübün en kazançlı olacağı anlaşmayı yapmak için transferde aceleci davranmıyor.



