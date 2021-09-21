Oğuzhan Özyakup bu sezon ilk kez 11’de
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta kaptan Oğuzhan Özyakup 11'e döndü.
Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Adana Demirspor karşılaşmasının ilk 11’inde tecrübeli oyuncu Oğuzhan Özyakup’u sahaya sürdü.
Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor’u konuk eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, orta sahada Oğuzhan Özyakup’a formayı verdi.
Hafta sonunda Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında Salih Uçan’ın yerine oyuna dahil olan 28 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor karşısında da mücadeleye ilk 11’de başladı.
Geçtiğimiz sezon 35. haftada iç sahada oynanan Ankaragücü karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan deneyimli oyuncu, bu sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor karşısında 69. dakikada oyuna dahil olmuş ancak sonrasında oynanan Gaziantep FK, Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarında süre almamıştı.
Oğuzhan, uzun bir aradan sonra Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk 11’e dönerek formasına da kavuştu.
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