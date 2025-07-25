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Okan Buruk ayrılacak futbolcuların ismini verdi

Okan Buruk ayrılacak futbolcuların ismini verdi

25.07.2025 23:50:00
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Cumhuriyet Spor
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Okan Buruk ayrılacak futbolcuların ismini verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımdan ayrılacak futbolcuları açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'daıklamalarda bulundu. Buruk, ayrılacak isimleri de söyledi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Göndermemiz gereken oyuncular var, satacak mıyız kiraya mı vereceğiz? Gelen değil giden de olması gerekiyor. Satış yapıp bütçe oluşturabilirsek önümüzü daha net görebiliriz."

"Nelsson, Roma'ya kiralık gitmişti. Şu an menajeri görüşmeler yapıyor. Bizim birinci önceliğimiz satmak. Gelecek teklifler de önemli. Takımdan kesin olarak ayrılacak."

"Zaniolo, hazırlık kampını ve maçları iyi geçirdi. Onun enerjisinden memnunuz. İlerleyen süreçte de hem onun hem bizim için doğru şekilde karar vermek önemli olacak. Performansından, isteğinden, takım arkadaşlarıyla uyumundan... Sakatlığı oldu ama 4-5 gün dinlenmesi lazım ama hemen çıkması gerekiyor. Bu da isteğini gösteriyor."

 "Morata da oyuncumuz. Saha içinde ve dışında seviyorum. Onla ilgili de hem bizim hem ona gelecek tekliflere göre planlama yapacak. Bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecek. Ben bu kadar iyi oyuncular kadronuzda var, lig yarışı ve Şampiyonlar Ligi'nde doğru yabancı sayısıyla birlikte kullanmak isterim."

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