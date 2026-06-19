Okan Buruk'tan dikkat çeken Mauro Icardi açıklaması: 'Psikolojik olarak zorluyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 343 Digital Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Buruk, sözleşme teklifi yapılan Mauro Icardi için konuştu. Arjantinli oyuncunun mutsuzluğunu açıklayan tecrübeli antrenör sözleşme konusuna da değindi.

Mauro Icardi'nin az süre almaktan şikayetçi olduğunu dile getiren Okan Buruk'un açıklamaları:

“Mauro'yla ilgili görüşümüzü teklif yaparak belli ettik. Başkanımız ona bir teklif yaptı. Menajeriyle birebir başkanımız görüşüyor. Kulüp olarak bir teklif yaptık, oradaki düşüncemizi aslında belli ettik. Onlar da düşünüyorlar. Bizim için çok önemli, benim için de çok önemli. Bu sene sakatlıktan sonra Eylül ayında oynayabilecek duruma geldi. Geçmiş senelere göre aynı şeyi bulması kolay değil. Bir de geçmiş senelerde oynadıkça form tutuyordu, Mauro şu tarz bir oyuncu değil; hafta içi tüm antrenmanları yapsın, bütün şeyi çalışsın tipinden çok, maç oynayan, oynadıkça forma giren bir oyuncu. O da o tür bir oyuncu. Sakatlık sonrası tek forvetli sistemi kullandık. Osimhen'in oynadığı senaryoda Mauro'nun yedek kalması, daha az süre alması onu psikolojik olarak zorluyor, beni de psikolojik anlamda zorluyor. Ben de ona karşı inanılmaz bir sevgim var, bu zamana kadar Galatasaray'a yaptıkları, hepimiz onu çok seviyoruz, çok önemli, bana da teknik direktör olarak çok güç kattı.”