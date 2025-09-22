Okan Buruk'tan Frankfurt açıklaması: 'O maçın ilk yarısı ile...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu."

"SIKINTI YAŞAMADIK AMA..."

"İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1-2'ye yakın dizilişe geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik."

"Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklenmedik bir mağlubiyet... Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik."

LIVERPOOL VE BE ŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

"Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum."

"İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız."

YUNUS AKG ÜN SÖZLERİ

"Yunus Akgün'ün 10 numara oynayabileceğini biliyorduk. Önemli bir iş yaptı. Yunus Akgün ve Ismael Jakobs ağrı hissetti. O yüzden onları çıkarttık."