Okan Buruk'tan flaş Evander kararı

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:01

Transfere devam eden Galatasaray'da listenin ilk sıralarında yer alan Evander için görüşmeler durdu..

24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için kulübü Midtjylland 12 milyon Euro'dan başlattığı görüşmelerde 8 milyon Euro seviyesine kadar inse de Galatasaray cephesi fiyatın daha da düşürülmesi için temaslarını sürdürüyordu.

Sabah'ın haberine göre, teknik direktör Okan Buruk, orta saha ve 10 numara bölgelerinde forma giyen oyuncunun maliyetini de düşünerek alınmasını istemedi.

"ORTADAKİ ÜÇLÜ BANA YETER"

Orta sahaya yapılan Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö takviyelerinin ardından bu bölgeye acil bir isme gerek olmadığını belirten Okan Buruk, ayrıca Dries Mertens'in gelişi ile birlikte 10 numara bölgesinde kullanabileceği bir isme daha sahip olduğunun altını çizerek Evander transferini veto etti.