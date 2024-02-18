Okan Buruk'tan futbolculara uyarı: 'Bu bahaneye sığınmadan...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam Ankaragücü'ne konuk olacakları maç öncesi futbolcularına Eryaman Stadı'nın zemini hakkında uyarılarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 14:28
Okan Buruk'tan futbolculara uyarı: 'Bu bahaneye sığınmadan...'
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Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam oynayacağı Ankaragücü maçı öncesi futbolculara zemin uyarısı geldi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, zemini uzun süredir tartışma konusu olan Eryaman Stadı'nda yaşanabilecek sakatlık ihtimaline karşı futbolcularından dikkatli olmalarını istedi.

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Yoğun ve zorlu fikstürde oyuncu kaybetmek istemeyen Buruk'un, "Kötü bir zeminde oynayacağız. Elbette bu bahaneye sığınmadan çıkıp kazanmamız gerekiyor. Ligde şampiyonluğa ulaşmak için bu zorlu deplasmanda kayıp yaşamamalıyız. Hepinize ihtiyacım var ve sakatlık yaşanmaması için dikkatli davranın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.


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