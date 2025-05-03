Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: 'Ben engelledim'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 yendi. Teknik direktör Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: 'Ben engelledim'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 21:55

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Torreira, Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz attı. Galatasaray puanını 83 yaptı ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşılaşacağı maç öncesinde puan farkını 8'e çıkardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Erken bulduğumuz goller maçın kalanını rahat oynamamızı sağladı. Kart cezalarını azaltmaya çalıştık. Eren Elmalı'nın durumu 2-3 güne belli olur. Rakibimizi kendi sahasında oynattık. Hep önde oynadık. Önemli bir galibiyet aldık. Bu aylar bizim için önemli, değerli. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında girdiği mayıs ayında galibiyet oranı yüksek. Stat derbi maçı gibiydi. Birçok insan bizi televizyon başından da destekledi. Önümüzde 4 maç ve kupa maçı var. 2 kupayı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularımızın enerjisi, konsantrasyonu çok yüksek. Bunu devam ettireceğiz. Osimhen'in kariyer rekorunu yukarıya çekmesini ben engelledim. Hem sakatlık riskinden hem kart cezası olabilirdi. Bir yandan oyuncularımızı korumak için çaba veriyoruz. Kariyer rekoru geliştirmesini engellemiş olabilirim."


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #victor osimhen

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