Okan Buruk'un planı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay'ı adım adım takıma monte etmeyi planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:16
Okan Buruk'un planı belli oldu
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Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk’un Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay planı belli oldu.

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda durumları merak edilen 3 isim adım adım takıma monte edilecek. 

EN AZ 15 GÜN

Mauro Icardi'nin gelişi rötarlı olsada fiziksel durumu beklenenden daha iyi bulunuyor.  Önceki gün yapılan çalışmada da takımla beraber antrenmana çıkıp çift kalede oynadı.  En geç 15 gün içinde, süre alacak duruma geleceği öngörülüyor.

BİREYSEL ANTRENMANLAR YAPIYOR

Wilfried Zaha ise takımdan ayrı çalışıyor.  Saha içinde ve saha dışında bireysel antrenmanlar yapan Fildişi Sahilli oyuncunun 3-4 haftalık bir süreye ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor.

FORMA ALMASI UZUN SÜRMEYECEK

Bayer Leverkusen’den transfer edilen Kerem Demirbay, önceki gün takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Koşularda oldukça fit göründüğü belirtildi. Takımla çalışmalara başlayacak olan Kerem’in sahada yer alması ise uzun sürmeyecek. 

Okan Buruk’un, UEFA listesine eklenecek Kerem’i Ljubljana maçında değerlendirmesi bekleniyor.


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