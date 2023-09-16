Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili ayrıntılara Cumhuriyet ulaştı: Para konuşmadı

Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk’un yeni sözleşme istediği ve ücretine zam talep ettiği yönündeki iddialar tartışılmaya devam ediyor. Cumhuriyet, konunun muhataplarıyla yaptığı görüşmede perde arkası bilgilere ulaştı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.09.2023 - 03:00
Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili ayrıntılara Cumhuriyet ulaştı: Para konuşmadı
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Geçen sezon Dursun Özbek’in başkanlığa seçilmesiyle yönetim kararıyla Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Buruk’a SarıKırmızılıların teknik direktörü olmasını teklif etmişti.

G.Saray altyapısından yetişen Buruk, bir lira para konuşmadan ve hiçbir şart öne sürmeden 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Okan Buruk geçen sezon 17 milyon TL aldı. Kontratın 1 yıllık opsiyonu kullanıldı, tecrübeli hoca bu sezon 20 milyon lira alacak.

Buruk’un bu rakamın artmasını istediği iddiaları ise iki taraftan da aldığımız bilgiler ışığında gerçeği yansıtmıyor. Yönetim, Buruk’la yeni sözleşme ve yıllık ücretinin artması konusunda kısa sürede gerekli adımları atacak. Buruk’un da “Benim için G.Saray’ın başarısı, şampiyonluğu önemli. Maddiyat çok sonra gelir. Yönetimimiz neyi uygun görürse onu kabul ederim” dediği öğrenildi.


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