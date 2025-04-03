Ole Gunnar Solskjaer: 'Avrupa'da olmak istiyoruz'

Yayınlanma: 03.04.2025 - 23:27

Güncelleme: 03.04.2025 - 23:27

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe yarı final için sahaya çıktı. Maçı 3-1 kazanan Göztepe kupadaki son yarı finalist oldu.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer açıklamasında; "İlk 35 dakika harikaydık. Tamamen kontrol bizdeydi ama futbolda bir an bütün oyunu değiştirebiliyor. Futbol santimler oyunu. Oyuncularım şanslar yarattı, ellerinden geleni yaptılar. Şanssızlık oldu, oyuncularım her şeyini verdi" dedi.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında; "Takımın motivasyona ihtiyacı yok. Hepimizin hayali kupayı kazanmaktı ama olmadı. Gelecek sezon Avrupa'da olmak istiyoruz. Bunun için her şeyimizi vermeliyiz. Düzenli olarak sahada iyi performans vermeliyiz. Belirleyici anlar bugün aleyhimize oldu. Şunu söyleyebilirim Tayyip'in çekmesi var ama karar biraz ağır geldi bana. Basit goller yemeye bir son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.