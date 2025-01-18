Ole Gunnar Solskjaer, Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret etti, futbolcularla tanıştı!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni gezdi ve futbolcularla bir araya geldi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek futbolcularla tanıştı.
Başkan Serdal Adalı, tesislere gelerek göreve başlayan Teknik Direktör Solskjaer’e "Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi.
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, teknik ekip, futbolcular ve tesislerde görevli personellerle tanışan Solskjaer, kendisi gibi Norveçli olan futbolcu Jonas Svensson’la bir süre sohbet ettikten sonra BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.
Norveçli hoca, teknik ekibe ve futbolculara bu akşam oynayacakları Reeder Samsunspor maçında başarılar diledi.
Solskjaer, daha sonra Başkan Serdal Adalı, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile birlikte Beşiktaş U-19 Akademi Takımı'nın Elit A Ligi’nde Boluspor’u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı izledi.
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