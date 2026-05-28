Oliver Glasner: 'Harika bir dönem sona erdi'

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan teknik direktör Oliver Glasner, karşılaşmanın ardından oyuncularına ve taraftarlara teşekkür etti.

Leipzig'de oynanan finalin ardından açıklamalarda bulunan Glasner, maçın bekledikleri senaryoya yakın geçtiğini belirterek, özellikle ikinci yarıdaki performansa dikkati çekti.

Avusturyalı teknik adam, "Maç beklediğimiz gibi geçti. İkinci yarıda bence inanılmaz bir 15 dakika oynadık. Son bölümde ise çok iyi savunma yaptık. Harika bir akşamdı. Bu oyuncu grubu ve taraftarlar bunu sonuna kadar hak etti" ifadelerini kullandı.

"BU GRUBUN PARÇASI OLMAKTAN GURURLUYUM"

Glasner, başarının yalnızca teknik direktöre yazılamayacağını vurgulayarak, oyuncularının sezon boyunca ortaya koyduğu çalışma disiplinine değindi.

Kendisini bu takımın bir parçası olarak gördüğünü söyleyen Glasner, "Bir teknik direktör olarak tek başınıza hiçbir şey yapamazsınız. İyi bir ekibe, kaliteli oyunculara ve güçlü karakterlere ihtiyacınız var. Bizde de tam olarak bu vardı. Oyuncular her zaman birbirlerine bağlı kaldı ve çok çalıştı. İlk günden bu yana, çok çalışırsanız her şeyin mümkün olduğuna inanan bir zihniyet oluşturduk" diye konuştu.

Oyuncularının profesyonelliğine de değinen Glasner, final öncesi hazırlık sürecinden bir örnek verdi.

Glasner, "Pazartesi günü Londra'da hava çok sıcaktı. Saat 17.00 civarında tesisten ayrılırken Mateta ve Mitchell kriyo odasından yeni çıkmıştı. Bu, oyuncuların zihniyetini gösteriyor. Çok emek veriyorlar ve bu nedenle bir kupa daha kaldırabildik" değerlendirmesinde bulundu.

"BU DÖNEM ÇOK ANLAMLIYDI"

Ocak ayında sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıklayan Glasner, Crystal Palace'ta geçirdiği dönemin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Oyuncularıyla yaptığı konuşmaya değinen deneyimli teknik adam, "Taraftarların, bize hayatlarının en güzel gününü yaşattığımız için teşekkür ettiğini duyuyorsunuz. Ben de oyuncularıma teşekkür ettim çünkü benim için de aynı durum geçerli. Oyuncular, taraftarlar ve bugün burada olan ailem, bana hayatımın en güzel günlerini yaşattı" sözlerini kullandı.

Oyuncularının kendisine her zaman güvendiğini belirten Glasner, "Bazen çok talepkar olabiliyorum ama onlar beni dinledi, destekledi ve söylediklerime inandı. Oyunculara, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara çok teşekkür ederim. İngiltere'den buraya kaç kişinin geldiğini bilmiyorum ama harika bir kutlama yapacaklarından eminim. Biz de onlara katılacağız" dedi.

"CRYSTAL PALACE OLMASI GEREKEN YERDE"

Son maçına çıktığına inanmakta zorlandığını söyleyen Glasner, bu başarının kulüp tarihi açısından önemli bir sayfa olduğunu ifade etti.

Glasner, "Şu anda bunun son maç olduğuna bile inanmak zor. Bu, Crystal Palace tarihinin okunması gereken çok güzel bir bölümü. Ancak başka güzel bölümler de gelecek. Federasyon Kupası'ndan sonra oyuncularıma, gidin ve hak ettiğiniz şeyi, Avrupa kupasını kazanın demiştim. Bir yıllık gecikmeyle de olsa kulüp, taraftarlar ve oyuncular bunu başardı. Bazen dolambaçlı yollardan geçmek gerekir. Şimdi Crystal Palace olması gereken yerde" şeklinde konuştu.

TARİHİ BAŞARILAR YAŞATTI

Oliver Glasner, Crystal Palace'a kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandırmasının yanında daha önce İngiliz ekibiyle Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu da yaşamıştı.