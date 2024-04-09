Olympiakos maçının ardından... Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime çağrı!
Süper Kupa maçından çekilen Fenerbahçe'de Sarı-Lacivertli taraftarlar, yönetimden dikkat çeken bir talepte bulundu. Fenerbahçeli futbolseverler Olympiakos maçı sonrası Kadıköy'de taraftara açık idman yapılmasını istediği iddia edildi.
Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan ve sahadan çekilen Fenerbahçe'de taraftarların yönetimden bir talebi var.
Sabah'ta yer alan habere göre, yönetimden taraftara açık idman talep etti.
OLYMPIAKOS MAÇININ ARDINDAN...
Sarı-Lacivertli taraftarlar antrenmanın, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki Olympiakos deplasmanının ardından Kadıköy'de yapılmasını istedi.
Haberde Fenerbahçe yönetiminin bu isteği değerlendirmeye aldığı vurgulandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19:45'te deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
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