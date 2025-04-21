Real Madrid, Bilbao karşısında 90+3'te kazandı!
İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Real Madrid oldu.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Federico Valverde attı.
Ev sahibi ekip Real Madrid'de 79. dakikada Vinicius Junior'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 78. dakikada Luka Modric yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde 69 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 57 puanda kaldı.
Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Getafe ile deplasmanda karşılaşacak. Athletic Bilbao, sahasında Las Palmas ile karşılaşacak.
Etiketler: #real madrid #la liga #Athletic Bilbao
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