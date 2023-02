Onur Bulut'un menajerinden iddialara yanıt

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:24

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 09:24

Kayserispor'dan Beşiktaş'a 1 milyon Euro karşılığında transfer olan Onur Bulut'un imzası sonrası tartışmalar yaşandı.

Beşiktaş, Kayserispor'a 1 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyerek Onur Bulut'u transfer etmişti. Kayserispor, siyah-beyazlıların Onur Bulut için ödediği 1 milyon Eurol'uk ücreti, böyle bir çıkış maddesi olmadığını öne sürerek geri gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip konuyu, 'haksız fesih' yapıldığı gerekçesiyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı.

Kayserispor, 1 milyon Euro'luk çıkış maddesi olmadığını Beşiktaş ve Onur Bulut cephesi ise olduğunu öne sürdü.

Tartışılan konuyla ilgili A Spor canlı yayınına bağlanan Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme, "Çok üzgünüm, Türkiye'de şu an çok daha önemli ve farklı konular var. Bunları konuşmak beni derinden üzüyor. Hukuki bir süreç işleyecek. Ben Onur Bulut ile beraber kulüpteydim. Ben sanki birileri ile işbirliği yapmışım gibi sözler edildi. İddialar oluyor, yanlış anlamayın ama bu iddialar endirekt de olsa suçlamaya dönüyor. Bu hoş bir şey değil, çirkine kaçıyor. Bu sebeple konuşuyorum. Avukatların konuşması lazım şu an. Benim görevim, futbolcuyu temsil etmek. 300'e yakın Süper Lig maçım var. Kimse hakkımda böyle konuşmadı, konuşamaz" dedi.

Onur Bulut

"ANLAŞMA ANINDA BAŞKAN DA ORADAYDI"

Elyasa Süme, "Kısa ve net. Ben kimseyle işbirliği yapmadım. Ben futbolcu temsilcisiyim. Ben bir kulüple konuşurum, başka kulüple görüşürüm. Ben Kayserispor'da başkanın odasında bir anlaşmaya varıyorum, başkan ve yöneticiler var. Hiç kimsenin arkasında iş yapmadım ben. Ne bana, ne Kayserispor'a, ne Beşiktaş'a yakışır. Kimseye yakışmaz. Üstelik orada bulunurken yanımda Onur Bulut ve Kayserispor yetkilileri de vardı. Herhangi bir kulübü kandırma durumumuz yok. Kulüpler, futbolculardan üsttedir. Biz işimizi yaparız. Futbolcunun bir isteği var, açık açık söylüyor. Onur Bulut, 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum' dedi. Odada Kayserispor'un başkanı, yöneticiler, sportif direktör, idari çalışanlar vardı" açıklamasını yaptı.

"CANLI YAYIN YAPALIM, KONUŞSUNLAR"

"Hukuki bir süreç var. Benim çok konuşmama gerek yok." diyen Elyasa Süme, "Her şey ortaya çıkacak. Bir imzalar atıldı, protokol yapıldı. İmzalar atıldı. Herkesin bundan haberi var. Canlı yayın yapalım, yüz yüze oturalım, bana birisi gelsin 'Ben böyle bir şey söylemedim' desin, göreyim. Ben kimseyi kötülemiyorum. Haklı, haksız demiyorum. Açık yüreklilikle ne olduğunu söylüyorum. Bizim tarafımızdan bir üç kağıtçılık olmaz, hayatta olmaz" dedi.

Elyasa Süme

"KULÜBÜN ARKASINDA İŞ YAPMA ŞANSIM OLUR MU?"

Onur Bulut'un menajeri, "Herkesin her şeyden haberi olur. Başkanın veya herhangi birinin arkasından iş yapma şansım olur mu? Biraz mantıklı olalım lütfen. Saçmalık olur. Kayserispor kulübünün içerisindeyiz. Konuşuldu imzalar atılıyor ve anlaşılıyor. Biz bu şekilde çıkıyoruz. Onur Bulut, Beşiktaş'ta oynamak istediğini herkese söyledi. Beşiktaş'ta oynamak için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu da ifade etti" açıklamasını yaptı.

"YANLIŞ BİR ŞEY VARSA EN BÜYÜK ŞEREFSİZİM"

Elyasa Süme, "Varsa yanlış bir şey canlı yayında gelsinler söylesinler ben mesleği bırakırım. En büyük şerefsiz benim böyle bir şey varsa. 30 yıl futbol işindeyim. 30 yıl daha kalacağım. Ben bu mesleği namusumla şerefimle yapacağım. Başkan da oradaydı, yöneticiler de oradaydı. İmzalar atıldı, biz bu şekilde anlaştık diye çıktık odadan. Ondan sonra böyle bir şey çıktı karşımıza" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"ONUR BULUT'UN VİCDANI ÇOK RAHAT"

"Onur Bulut'un vicdanı rahat" diyen Elyasa Süme, "Kayserispor için elinden geleni yaptı. Bonservisi elindeyken Kayserispor'a transfer oldu. Uzatma sürecinde vs. öncesinde de söyledik. Önceliğin Kayserispor olduğunu dile getirdik. Tabii ki bu bir ticaret. Her zaman, her yerde ahlaklı çalışmak lazım. Onur Kayserispor'u çok seviyor. Her şeyini verdi, kulübe para da kazandırdı. Onur'un Kayserispor başkanıyla el ele fotoğraf verip Beşiktaş'a gitmeliydi. Bunun için çok üzgünüm. Kendi isteği bu yöndeydi, bu nedenle içi çok rahat" ifadelerini kullandı.