Opsiyonu kullanılmayacak: Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor

10.05.2026 13:04:00
Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham'dan kiraladığı Edson Alvarez'in opsiyonunu kullanmayacağı ve futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi.

Süper Lig'in 2025-26 sezonunda şampiyonluğu bir kez daha Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de bir ayrılık kesinleşti. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertlilere veda ediyor.

EDSON ALVAREZ YOLCU

Fenerbahçe'den ayrılığı kesinleşen o isim Edson Alvarez. Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için ameliyat olan ve formasından uzun süre uzak kalan Meksikalı yıldız, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. 

NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcunun opsiyonunu kullanmayacağını ve ayrılık kararını oyuncuya iletti.

Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle de dün akşamki Konyaspor maçı öncesi, "Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Konyaspor karşılaşmasının kafilesinde yer almamıştı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Edson Alvarez, geçen hafta Kadıköy'de oynanan Başakşehir maçının son dakikasında oyuna dahil olmuş ve Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı.

EYÜPSPOR MAÇINDA DA YOK

Fenerbahçe'nin sezonun son haftasında konuk edeceği Eyüpspor maçında da forma şansı verilmeyecek olan Edson Alvarez'in sarı-lacivertlilerdeki kariyeri böylece bitmiş oldu.

EDSON ALVAREZ'İN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Edson Alvarez, 1126 dakika sahada kaldı ve sadece 1 asistlik skor katkısı verdi.

