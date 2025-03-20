Orkun Kökçü: 'İnşallah A Ligi'ne yükseliriz'

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü maçın ardından görüşlerini aktardı.

Orkun Kökçü: 'İnşallah A Ligi'ne yükseliriz'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:34

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Millilerimizin ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH A LİGİ'NE YÜKSELİRİZ"

Attığı gol ile ilgili konuşan Orkun, "İlk kez Türkiye'de gol attığım için mutluyum. İnşallah devamı gelir ve Macaristan'da bu işi bitirip A Ligi'ne yükseliriz" dedi.

Mücadeleyi değerlendiren milli futbolcu, "Çok fiziksel bir maçtı, çok fauller oldu. Biz de fiziksel anlamda iyi iş çıkardık. Zor bir maçtı. Avantajla Macaristan'a gideceğiz. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Orkun ayrıca, "Çalıştığımız gibi oldu bu maç. Çok mutluyuz" sözlerini sarf etti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

24 yaşındaki futbolcu son olarak "Bize neyi beklediğini anlatıyor Montella, biz de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu maç iyi oldu. İnşallah devamı da gelir. Gelecek maçlarda da bu şekilde devam etmek için elimizden geleni yapacağız" açıklaması yaptı.


Etiketler: #orkun kökçü #a milli futbol takımı #Macaristan

İlgili Haberler

Kerem Aktürkoğlu'ndan milli takımda dikkat çeken performans!

Kerem Aktürkoğlu'ndan milli takımda dikkat çeken performans!
U20 Milli Takımımız, İtalya'ya mağlup!

U20 Milli Takımımız, İtalya'ya mağlup!
A Milli Futbol Takımı İstanbul'da avantajı kaptı: Türkiye 3-1 Macaristan

A Milli Futbol Takımı İstanbul'da avantajı kaptı: Türkiye 3-1 Macaristan
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler