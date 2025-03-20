Orkun Kökçü: 'İnşallah A Ligi'ne yükseliriz'
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü maçın ardından görüşlerini aktardı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
Millilerimizin ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"İNŞALLAH A LİGİ'NE YÜKSELİRİZ"
Attığı gol ile ilgili konuşan Orkun, "İlk kez Türkiye'de gol attığım için mutluyum. İnşallah devamı gelir ve Macaristan'da bu işi bitirip A Ligi'ne yükseliriz" dedi.
Mücadeleyi değerlendiren milli futbolcu, "Çok fiziksel bir maçtı, çok fauller oldu. Biz de fiziksel anlamda iyi iş çıkardık. Zor bir maçtı. Avantajla Macaristan'a gideceğiz. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Orkun ayrıca, "Çalıştığımız gibi oldu bu maç. Çok mutluyuz" sözlerini sarf etti.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
24 yaşındaki futbolcu son olarak "Bize neyi beklediğini anlatıyor Montella, biz de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu maç iyi oldu. İnşallah devamı da gelir. Gelecek maçlarda da bu şekilde devam etmek için elimizden geleni yapacağız" açıklaması yaptı.
Spor Haberleri
- Kerem Aktürkoğlu maçın yıldızını açıkladı!
- Oğuz Aydın milli takımdaki hedefini açıkladı!
- İrfan Can: 'Bu ülkenin güzel günlere ihtiyacı var'
- Orkun Kökçü: 'İnşallah A Ligi'ne yükseliriz'
- Kerem'den milli takımda dikkat çeken performans!
- Formula 1'in efsane ismi hayatını kaybetti!
- Oğuz Aydın'dan milli takımda iki asist!
- Artistik Cimnastik Dünya Kupası Türkiye ayağı başladı
- Petrolul Ploieşti'de 2'nci Mehmet Topal dönemi
- U20 Milli Takımımız, İtalya'ya mağlup!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- Valilikten 'ön seçim'e yasak kararı!
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü
- ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum!
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu' gözaltısına 'rötarlı' yanıt
- 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi!
- İmamoğlu'ndan Emniyet'e cazip teklif
- İBB Başkanlığı görevi Nuri Aslan'a devredildi
- Kremlin'den İmamoğlu açıklaması