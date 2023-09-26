Osman Korkmazel: 'Bırakın bu işleri!'

Yayınlanma: 26.09.2023 - 22:30

Güncelleme: 26.09.2023 - 22:30

Galatasaray erteleme maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarı Osman Korkmazel mücadeleyi değerlendirdi.

Osman Korkmazel'in değerlendirmesi şu şekilde:

"İstanbulspor alt sıralarda dolaşıyor. Takımı silkeleyip yukarılara tırmandırmaya çalışan Fatih Tekke, son günde ekibini bıraktı. Severim kendisini, Galatasaray maçı sonrası ayrılmalıydı... Neyse Olcay Demir ondan desteği almıştır. Bakalım az sonra nasıl direnç verecekler…

Okan Buruk’un, işi sıkı tuttuğu belli; takımın orasıyla burasıyla fazla oynamıyor… Galatasaray tek kale oynuyor gibi gözüküyor ama İstanbulspor da hızlı çıkışlarla karşılık verebiliyor… Atatürk Olimpiyat Stadını az da olsa Sarı Kırmızılı taraftarlar doldurmuş, sanki evinde oynuyor gibiler. Üst üste gol bölgesini giriyorlar; dk.lar 33’ü gösteriyor, nihayet Kerem’in sert şutunu görüyoruz. Ardından 1 dk. geçmedi ki Icardi’nin düşürülmesiyle penaltı kazandılar. Şimdiye kadar görmediğimiz bir penaltı izledik. Kerem topa geldi, vuracak gibi yapıp, arkadan gelen İcardi’ye çıkardı; o ise kale yerine topu auta gönderdi! Bırakın bu işleri kardeşim, işinizi doğru yapın; mahalle maçı oynamıyorsunuz! Bir iki dakika sonra ne yaptınız? Ezbere alınmış işinizi yaptınız, ikili paslaşmalar sonucu Icardi, fileleri havalandırdı. Koca bir ilk yarının sonucu, az önce yazdığım; sinir bozucu işlerle bitti diyebilirim…

İkinci yarı maçta değişimler görebilir miyiz? Bu İstanbulspor’a bağlı, golü daha çok düşünürler ise, nitekim düşünüyorlar da. Çok çabuk paslaşıp, üst üste 2 kez M.Mamadou’yu, golle burun buruna getirdiler. Galatasaray yine oyun üstünlüğünü ele aldı. Aldı ama İstanbulspor da, gol sahasına sıklıkla giriyor. Dk. 58 de V.Ethemi öyle bir fırsat harcadı ki! Sonrasında iki takımda gol bölgesine hızla akıyor. İstanbulspor gole çok yaklaştı, ofsayta takılmasalar. Oy oy Kerem, mermi gibi bir şut daha çıkardı, direkte patladı. Gol gelmeyince Okan Buruk değişimlere gitti. Oliveira, Barış Alper, Bakambu sahada. Gol geldi derken, Abdülkerim ofsayta takılmış. Yine de bir gol daha şart, İstanbulspor da tabii ki beraberlik peşinde. Tabela değişmiyor, Galatasaray 3 puanı cebe indiriyor. Oyunu nasıldı denecek olursa, vallahi göze hoş gelen futbolu aranıyor derim…"