Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague play-off çeyrek final beşinci maçında kendi evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.
EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor.
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evinde David Oded Kattash'ın ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
PANATHİNAİKOS - MACCABİ TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?
Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.
PANATHİNAİKOS - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
2-2'lik beraberliğin olduğu seride beşinci maçı kazanan ekip Final Four'a katılmaya hak kazanacak.
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