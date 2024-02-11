Panserraikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Panserraikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Pablo Gabriel García Pérez'in Panserraikos ile karşı karşıya gelecek.
PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Serres Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunan hakem Christos Vergetis'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u 2-0 mağlup etmişti.
Panserraikos ise kendi sahasında ağırladığ Aris ile 1-1 berabere kalmıştı.
fatih terim haberleri Panathinaikos haberleri Panserraikos haberleri yunanistan süper ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi