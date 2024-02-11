Panserraikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:00

Güncelleme: 11.02.2024 - 13:00

Yunanistan Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Pablo Gabriel García Pérez'in Panserraikos ile karşı karşıya gelecek.

PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?



Serres Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.



PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?



Yunan hakem Christos Vergetis'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u 2-0 mağlup etmişti.

Panserraikos ise kendi sahasında ağırladığ Aris ile 1-1 berabere kalmıştı.

