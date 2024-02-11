Panserraikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Panserraikos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:00
Panserraikos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Pablo Gabriel García Pérez'in Panserraikos ile karşı karşıya gelecek.

PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Serres Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunan hakem Christos Vergetis'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u 2-0 mağlup etmişti.

Panserraikos ise kendi sahasında ağırladığ Aris ile 1-1 berabere kalmıştı.


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