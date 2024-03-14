PAOK - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PAOK, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:59
PAOK - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor. 

Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK, sahasında Sergej Jakirovic ekibi Maccabi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

PAOK - DINAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?

Toumbas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

PAOK - DINAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor. 

Dinamo Zagreb, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. 


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