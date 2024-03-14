PAOK - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PAOK, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Razvan Lucescu yönetimindeki PAOK, sahasında Sergej Jakirovic ekibi Maccabi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.
PAOK - DINAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?
Toumbas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
PAOK - DINAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.
Dinamo Zagreb, sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
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