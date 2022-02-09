Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı
Ankara'da başlayan Türkiye Şampiyonası ile ilgili konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, "Geleceğe çok daha umutla bakıyoruz" dedi.
Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı.
Etimesgut ilçesindeki Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 14 kulüpten 44 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk günü olan 8 Şubat'ta, antrenman ve sıralama atışları yapıldı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, şampiyonanın yapıldığı alanda sporcularla bir araya gelerek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
Ergezen, yaptığı açıklamada, federasyona bağlı tüm branşların müsabakalarına katılacakları sözünü verdilerini hatırlattı.
Para atıcılık branşında da iddialı olduklarını aktaran Ergezen, "Hem sporcularımız hem de kulüplerimiz bu konuda üstün gayret gösteriyor. Hem olimpiyatta hem de Dünya Şampiyonası'nda derecelerimiz var. Sporcularımızın daha ileri gitmesi için bu yarışmaları düzenliyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. Geleceğe çok daha umutla bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
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