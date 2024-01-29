Paris Saint-Germain'e evinde soğuk duş

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk ettiği Brest ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 07:42
Paris Saint-Germain'e evinde soğuk duş
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Ligue 1, 19. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain sahasında ağırladığı Brest karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı.

Paris Saint-Germain'in gollerini 38. dakikada Marco Asensio ve 45. dakikada Randal Kolo Muani, Brest'in gollerini 55. dakikada Mahdi Camara ve 80. dakikada Mathias Pereira Lage kaydetti.

Paris Saint-Germain bu beraberlikle puanını 44'e yükseltirken, Brest ise 35 puana çıktı.

PSG bir sonraki karşılaşmasında Strasbourg deplasmanına giderken, Brest sahasında Nice'i ağırlaycak.


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