Pascal Siakam yıldızlaştı, Indiana Pacers kazandı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:34

Güncelleme: 26.01.2024 - 09:34

NBA'de heyecan yedi karşılaşmayla devam etti.

PACERS 134-122 76ERS

Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da Philadelphia 76ers'ı 134-122 mağlup etti.

Pascal Siakam, 26 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle bu sezonun ilk, kariyerinin ise altıncı triple-double'ına imza atarak Pacers'ı galibiyete taşıdı. Myles Turner ise 20 sayı, 9 ribaund ve 2 blokla maçı tamamladı.

Joel Embiid 31 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle 76ers'a liderlik etti. Tyrese Maxey 22 sayı ve 2 asistle oynarken, Nicolas Batum ise 10 sayı ve 3 ribaund kaydetti.

JAZZ 123-108 WIZARDS

Utah Jazz, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 123-108 yendi.

Lauri Markkanen 29 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla Jazz'i galibiyete taşıyan isim oldu. John Collins 22 sayı ve 16 ribaundla double-double yaparken, Kelly Olynyk ve Jordan Clarkson ise 19'ar sayı kaydettiler.

Kyle Kuzma, Wizards'a 26 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle liderlik etti. Jordan Poole ise maçı 18 sayı, 2 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

CELTICS 143-110 HEAT

Boston Celtics, Kaseya Center'da Miami Heat'i 143-110 devirdi.

Jayson Tatum 26 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle Celtics'in en skorer oyuncusu oldu. Kristaps Porzingis 19 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle oynarken, Jaylen Brown 18 sayı, 5 asist, 4 ribaund ve 3 top çalmayla maçı tamamladı.

Heat'te Bam Adebayo ve Tyler Herro 19'ar sayıyla oynadılar. Jimmy Butler 17 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma kaydetti.

TIMBERWOLVES 96-94 NETS

Minnesota Timberwolves, Barclays Center'da ev sahibi Brooklyn Nets'i 96-94 mağlup etti.

Karl-Anthony Towns 27 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle Timberwolves'un en etkili ismi oldu. Anthony Edwards 24 sayı, 3 asist ve 1 top çalma kaydederken, Rudy Gobert 10 sayı, 13 ribaund, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.

Cam Thomas 25 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla Nets'e liderlik etti. Mikal Bridges 21 sayı, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

KNICKS 122-84 NUGGETS

New York Knicks, konuk takım Denver Nuggets'ı Madison Square Garden'da 122-84 devirdi.

OG Anunoby 26 sayı, 2 ribaund ve 6 top çalmayla Knicks'e liderlik ederken, Jalen Brunson 21 sayı ve 4 asistle, Julius Randle ise 17 sayı, 7 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic 31 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Aaron Gordon 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla, Jamal Murray ise 9 sayı, 2 ribaund ve 7 asistle maçı tamamladı.

KINGS 134-133 WARRIORS

Sacramento Kings, Chase Center'da ev sahibi Golden State Warriors'ı 134-133 mağlup etti.

Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Kings'te Harrison Barnes 39 sayıyla kariyer rekorunu kırarak takımını galibiyete taşıyan isimdi. De'Aaron Dox 29 sayı kaydederken, Domantas Savonis geceyi 18 sayı, 13 asist ve 8 ribaundla tamamladı.

Maçın bitiminde yaptığı top kaybıyla maçı kazandırabilecek şutu atma fırsatını yakalayamayan Stephen Curry, 33 sayı ve 6 ribaundla mücadele etti. Jonathan Kuminga 31 sayıyla oynarken, Andrew Wiggins 17 sayıyla, Klay Thompson ise 16 sayıyla oynadı.

LAKERS 141-132 BULLS

Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Chicago Bulls'u 141-132 mağlup etti.

Dört oyuncusu 20 sayı barajını geçen Lakers ekibinde D'Angelo Russell, 29 sayıyla başı çeken isimdi. LeBron James 25 sayı ve 12 asistle katkı verirken, Anthony Davis 22 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle, Austin Reaves ise 20 sayı ve 8 asistle maçı tamamladı.

Bulls cephesinde DeMar DeRozan 32 sayı ve 10 asistle takımın en etkili ismiydi. Coby White karşılaşmayı 25 sayı ve 7 ribaundla tamamlarken, Nikola Vucevic ise 20 sayı ve 8 ribaundla oynadı.