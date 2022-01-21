Pele yeniden hastaneye yatırıldı
Efsane futbolcu Pele tekrar hastaneye yatırıldı. Brezilyalı futbol efsanesi yeniden kemoterapi tedavisi görecek.
Pele'nin bağırsağında, karaciğerinde ve akciğerinde tümör tespit edilmişti.
ESPN'nin haberine göre vücunda, başka tümörler olması riski nedeniyle hastanede kontrolden geçecek.
81 yaşındaki futbol efsanesinin kemoterapi tedavisine devam ediliyor. Pele'nin sağlık durumu, son zamanlardaki hassasiyeti nedeniyle yakından takip edilecek.
Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbrek sorunları ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.
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