Pendikspor'dan Adana'da beş gollü net galibiyet!

1.Lig'in 28. hafta maçında Pendikspor, Adana Demirspor'a konuk oldu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Pendikspor, 5-0'lık skorla kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Hamza Akman, 40. dakikada Berkay Sülüngöz, 44. dakikada Mallik Wilks, 67. dakikada Jonson Clarke Harris ve 87. dakikada Furkan Doğan kaydetti.
Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 48'e yükseltti. Adana Demirspor - 45 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Pendikspor, Vanspor FK'yi ağırlayacak. Adana Demirspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek.