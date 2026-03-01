Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pendikspor'dan Adana'da beş gollü net galibiyet!

Pendikspor'dan Adana'da beş gollü net galibiyet!

1.03.2026 15:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Pendikspor'dan Adana'da beş gollü net galibiyet!

1.Lig'in 28. hafta maçında Pendikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

1.Lig'in 28. hafta maçında Pendikspor, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Pendikspor, 5-0'lık skorla kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri, 33. dakikada Hamza Akman, 40. dakikada Berkay Sülüngöz, 44. dakikada Mallik Wilks, 67. dakikada Jonson Clarke Harris ve 87. dakikada Furkan Doğan kaydetti.

Bu sonucun ardından Pendikspor, puanını 48'e yükseltti. Adana Demirspor - 45 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Pendikspor, Vanspor FK'yi ağırlayacak. Adana Demirspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #adana demirspor #Pendikspor #Trendyol 1. Lig

İlgili Haberler

Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi!
Pendikspor'da Sinan Kaloğlu dönemi! Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nu getirdi.
Pendikspor kendi evinde Sarıyer'e geçit vermedi!
Pendikspor kendi evinde Sarıyer'e geçit vermedi! Pendikspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.
Pendikspor, Sakaryaspor deplasmanında son anlarda açıldı!
Pendikspor, Sakaryaspor deplasmanında son anlarda açıldı! Pendikspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.