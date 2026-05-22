Pep Guardiola, Manchester City'den ayrılık kararını resmen duyurdu

22.05.2026 13:25:00
Cumhuriyet Spor
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.

Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona eriyor.

2016 yılından bu yana İngiliz ekibinde görev yapan Guardiola, sezon sonunda görevden ayrılacağını açıkladı.

Guardiola, "Ayrılığımın sebebini sormayın çünkü bir sebebi yok. Zamanının geldiğini hissediyorum. Hiçbir şey sonsuz değil, eğer olsaydı burada olurdum. Sonsuz olan şey benim Manchester City'me duyduğum sevgim" dedi.

Manchester City, Guardiola yerine daha önce 55 yaşındaki teknik adamın yardımcısı olarak görev yapan Enzo Maresca ile anlaşma sağladı.

Pep Guardiola, 10 yıllık Manchester City kariyerinde 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

