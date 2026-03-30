Petkimspor'da Özhan Çıvgın ayrıldı, Orhun Ene göreve geldi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da, başantrenör Özhan Çıvgın ile yollar ayrıldı. Ayrılıktan birkaç saat sonra başantrenör Orhun Ene ile sözleşme imzalandı.

Kulübün açıklamasında, "Başantrenörümüz Özhan Çıvgın ile yollarımızı karşılıklı olarak ayırma kararı almış bulunmaktayız. Özhan Çıvgın'a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Yeni koç Orhun Ene için yapılan açıklamada ise, "A Milli Basketbol Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapmış, ligimizde daha önce TOFAŞ, Darüşşafaka, Banvit takımlarını çalıştırmış tecrübeli coach'umuz Orhun Ene'ye yeni evine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Aliağa Petkimspor, ligde 7 galibiyet 17 mağlubiyetle düşme hattına yakın bir konumda 13. sırada bulunuyor.