A Milli Takım'ın Uluslar C Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

16 Aralık 2021 Perşembe, 20:33

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde yaptığı kura çekimi sonucunda Uluslar Ligi'nin grupları belli oldu.

A Milli Takım, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

TURNUVA NASIL OLACAK?

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.