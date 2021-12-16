A Milli Takım'ın Uluslar C Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde yaptığı kura çekimi sonucunda Uluslar Ligi'nin grupları belli oldu.
A Milli Takım, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
TURNUVA NASIL OLACAK?
A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.
B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.
Video Haberler
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- 'Bir deney yapılıyor, başında Erdoğan var'
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Asgari ücret belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Erdoğan, Babacan'a kaptırmadı!