Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'ye sevk edilmişti: TFF'den Zorbay Küçük açıklaması!

PFDK'ye sevk edilmişti: TFF'den Zorbay Küçük açıklaması!

10.11.2025 18:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
PFDK'ye sevk edilmişti: TFF'den Zorbay Küçük açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen hakem Zorbay Küçük'ün hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 'bahis soruşturması' kapsamında ismi geçen hakem Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbirin kaldırıldığını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK'ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Başbuğ PINARBAŞI"

İlgili Konular: #TFF #bahis #Zorbay Küçük

İlgili Haberler

'Bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı!
'Bahis' soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem tutuklandı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakem “müsabaka sonucunu etkileme” suçuyla tutuklandı.
Türk futbolundaki yasa dışı bahis skandalında Interpol devrede: 600’e yakın futbolcu ifadeye çağrılacak
Türk futbolundaki yasa dışı bahis skandalında Interpol devrede: 600’e yakın futbolcu ifadeye çağrılacak Türk futbolunda yasa dışı bahis soruşturması genişliyor. İnterpol’ün de dahil olduğu incelemede futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerin Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs merkezli siteler üzerinden bahis oynadığı tespit edildi. 600’e yakın futbolcu ifadeye çağrılacak. İşte ayrıntılar...
'Bahis' soruşturması: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya yarın adliyeye sevk edilecek
'Bahis' soruşturması: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya yarın adliyeye sevk edilecek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturması kapsamında “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın Emniyet'teki işlemleri tamamlandı. Özkaya yarın adliyeye sevk edilecek.